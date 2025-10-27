Трамп высказался о возможности третьего президентского срока

27 октября 2025, 11:24

Трамп заявил, что не думал о третьем президентском сроке

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп, рассуждая о возможности третьего президентского срока, заявил, что не думал об этом. Об этом сообщает РИА Новости.





В августе глава Белого дома заявил, что общественность хочет, чтобы он баллотировался на третий срок.

«Я об этом особо не думал. У нас есть замечательные кандидаты, однако мои рейтинги лучше, чем когда-либо», — так Трамп ответил на вопрос журналиста.