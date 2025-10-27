Трамп высказался о возможности третьего президентского срока
Американский лидер Дональд Трамп, рассуждая о возможности третьего президентского срока, заявил, что не думал об этом. Об этом сообщает РИА Новости.
В августе глава Белого дома заявил, что общественность хочет, чтобы он баллотировался на третий срок.
«Я об этом особо не думал. У нас есть замечательные кандидаты, однако мои рейтинги лучше, чем когда-либо», — так Трамп ответил на вопрос журналиста.Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети Truth Social написал, что его отец имеет такие же шансы победить и на следующих выборах. В посте он привел прогноз телеканала Fox News, согласно которому вероятность победы Трампа составляет 4%.
Стоит отметить, что в настоящее время конституция страны запрещает президенту занимать пост более двух сроков подряд.