Трамп об использовании замороженных активов РФ для поддержки Киева: «Я в этом не участвую»

27 октября 2025, 10:25

Трамп отказался участвовать в использовании замороженных активов России

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимает участия в обсуждении вопроса о возможном использовании Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.





Американская журналистка во время беседы с Трампом спросила его о том, следует ли использовать замороженные активы России для оказания поддержки Киеву.





«Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую», – ответил американский лидер.