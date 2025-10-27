Трамп об использовании замороженных активов РФ для поддержки Киева: «Я в этом не участвую»
Трамп отказался участвовать в использовании замороженных активов России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимает участия в обсуждении вопроса о возможном использовании Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Американская журналистка во время беседы с Трампом спросила его о том, следует ли использовать замороженные активы России для оказания поддержки Киеву.
«Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую», – ответил американский лидер.После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против Банка России, заморозив значительную часть его валютных резервов. Точный объём этих средств официально не раскрывается. По данным Центробанка РФ, на начало 2022 года около половины из 630,6 миллиарда долларов международных резервов России приходилось на активы в ключевых иностранных валютах, в том числе евро и долларах США.
В ответ Москва приняла ряд контрмер, включая запрет «недружественным» инвесторам на вывод активов. Доходы от таких вложений зачисляются на специальные счета типа «С», а снять их можно только с разрешения правительственной комиссии.
В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе «воровством», подчеркивая, что речь идёт не только о частных средствах, но и о государственных. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия ответит на возможную конфискацию активов — у страны есть возможность не возвращать средства, принадлежащие западным инвесторам.