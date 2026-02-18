Американист ответил, когда США смягчат санкции против России
Американист Дудаков: США смягчат санкции против РФ после деэскалации на Украине
США смягчат санкции против России после деэскалации конфликта на Украине. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, в Вашингтоне активно обсуждаются различные варианты развития событий, включая планы по изменению существующих ограничений.
«Но это потребует долгой кропотливой работы просто потому, что этих ограничений было введено очень много», — подчеркнул Дудаков.
Если Россия и США достигнут соглашения по нескольким ключевым вопросам, есть вероятность, что санкции в отношении Москвы будут смягчены, отметил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на заявления о необходимости завершить конфликт на Украине и о перспективах взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Вашингтона, не торопится сворачивать антироссийские меры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».