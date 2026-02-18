Американист ответил, когда США смягчат санкции против России

18 февраля 2026, 16:42

Американист Дудаков: США смягчат санкции против РФ после деэскалации на Украине

Фото: iStock/AlexLMX

США смягчат санкции против России после деэскалации конфликта на Украине. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил политолог-американист Малек Дудаков.





По его мнению, в Вашингтоне активно обсуждаются различные варианты развития событий, включая планы по изменению существующих ограничений.





«Но это потребует долгой кропотливой работы просто потому, что этих ограничений было введено очень много», — подчеркнул Дудаков.