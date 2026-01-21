Зеленский: более миллиона жителей Киева остались без электроснабжения
Неблагоприятная ситуация с подачей электроэнергии сложилась в украинской столице. Согласно заявлению Владимира Зеленского в Телеграм-канале, более миллиона киевлян оказались в бедственном положении.
Люди потеряли доступ к элементарным удобствам. Часть жителей Киева, помимо отсутствия электроэнергии, вынуждена мириться с низкими температурами дома, так как в некоторых районах нет отопления. По словам Зеленского, в холоде и без света остаются примерно четыре тысячи домов.
В своём обращении глава киевского режима потребовал от чиновников конкретных решений, чтобы исправить положение, однако сам ничего не предложил. Незадолго до выступления Зеленского мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ситуация с основными коммунальными услугами в городе критическая.
