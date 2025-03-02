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WP: Отказ от военной поддержки Украины может вызвать у Трампа «афганский синдром»

WP: Из-за Украины у Трампа может появиться «афганский синдром»
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Отказ от продолжения оказания военной помощи Украине со стороны США приблизит поражение Киева, которое и так видится неминуемым. Поражение Украины во время президентства Дональда Трампа ляжет тёмным пятном на его репутацию.
Корреспонденты издания The Washington Post (WP) провели на эту тему опрос среди чиновников новой администрации Белого дома. В свете вышесказанного большинство из них надеются, что глава государства не прекратит помощь Киеву окончательно. По словам одного из собеседников газеты, «теперь все зависит от европейцев и их союзников».

«Поэтому я очень надеюсь, что они [в Европе] действительно проснутся», — сказал дипломат.

Он также напомнил, что на следующей неделе европейские страны будут обсуждать поддержку военной промышленности Киева.

Как ранее заявил в разговоре с WP бывший министр обороны Украины Алексей Резников, он надеется, что Трамп сохранит военную и финансовую помощь его стране, так как будет опасаться возникновения «афганского синдрома».

Дело в том, что хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, больше напоминавший бегство, стал пятном на репутации бывшего президента Джозефа Байдена. Сам Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за это фиаско. Некоторые собеседники издания предположили, что крах и развал Украины во время президентства Трампа станет для него таким же «тёмным пятном», чего американский лидер постарается избежать.

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#украина
CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости
CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за несправедливости
02 марта 2025, 08:28

Фото: whitehouse.gov

После скандальных переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, которые перевернули все представления о дипломатии, президент США Дональд Трамп вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений в его адрес.
Так слова нынешнего главы американского государства объяснил политический обозреватель CNN Закари Вульф. Он обратил внимание на высказывание Трампа о том, что ему пришлось «пройти с Путиным через тяжкие времена».

«Это отсылка к информации разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — объяснил Вулф.

Напомним, расследование о якобы связях президента США с Россией проводил специально назначенный прокурор Роберт Миллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы никаких доказательств сговора найдено не было.

Трамп во время перепалки объяснял главе киевского режима, что в то время, когда он находился у власти в свой первый президентский срок, Путин стал в США мишенью для кампании по тотальной дезинформации. Однако российский лидер сумел сохранить уважительные отношения с Вашингтоном.

«Он выдержал эту фальшивую охоту на ведьм, когда ее использовали во всех этих "Россия, Россия, Россия, Россия". (...) Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал», — заявил вновь избранный президент США.

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СК РФ возбудил уголовные дела после нападения на избирательный участок в Абхазии
02 марта 2025, 08:24

Фото: istockphoto/Shutter2U

По факту вооружённого нападения на избирательный участок в Абхазии во время президентских выборов возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
В своём телеграм-канале она уточнила, что в ходе второго тура выборов на российских граждан, имеющих также и гражданство Абхазии, были совершены очередные нападения.

«Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями. — сообщила спикер Следственного комитета РФ. — На одном из участков нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по правоохранителям».

По её словам, благодаря совместным усилиям российских и абхазских правоохранителей личности большинства подозреваемых уже установлены. В настоящее время принимаются меры к установлению их местонахождения и задержанию.

«Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе "Терроризм" и "Разжигание ненависти по признаку национальной принадлежности"», — заключила Петренко.

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#меры
#рф
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Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского по-украински напомнил миру о ненадёжности США
Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского напомнил миру о ненадёжности США
02 марта 2025, 07:29

Аятолла Сайед Али Хаменеи (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Верховный мусульманский лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил сказанные им ранее слова о ненадёжности США в качестве союзника и партнёра. Причём высказался он на этот раз на украинском языке.
Соответствующий пост на мове Хаменеи разместил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Он подчеркнул, что поддержка американцами «государств-марионеток» является и всегда была всего лишь миражом. Аятолла также напомнил свои слова, сказанные им ещё три года назад. Тогда иранский духовный вождь заявил, что в тяжёлом положении Киева виноват Вашингтон.

По мнению аятоллы, происходящее ныне на Украине невольно вызывает ассоциации с событиями в Афганистане, откуда США, по сути, просто сбежали, предоставив своим союзникам и властям азиатской республики спасать себя самим. Он также предостерёг другие страны от того, чтобы слепо полагаться на Штаты в качестве партнёра.

«Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал Хаменеи, сопроводив публикацию датой «1 марта 2022 года».

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#twitter
#иран
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Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов в Абхазии
02 марта 2025, 07:28

Фото: istockphoto/bizoo_n

В Абхазии завершается подсчёт голосов избирателей по итогам второго тура президентских выборов. По предварительным данным, лидирует Бадра Гунба, за которого проголосовали 56% граждан, пришедших на избирательные участки. Сам он уже объявил о своей победе.
Сообщается, что Гунба набрал 54859 голосов. Ещё 41701 абхазцев проголосовали за Адгура Ардзинбу. Это составляет 46% голосов. 20307 граждан страны проголосовали против всех кандидатов, что составило 2% голосов избирателей.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа», — сказал Гунба на встрече с представителями своего предвыборного штаба и сторонниками.

Повторное голосование завершилось в Абхазии накануне в 20:00 по московскому времени. Предварительные итоги будут объявлены Центральной избирательной комиссией страны 2 марта. В течение следующих трёх дней появится официальное сообщение об итогах выборов президента республики.

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#абхазия
#выборы
#президент
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Илон Маск выступил за выход США из ООН и НАТО
02 марта 2025, 06:23

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский миллиардер Илон Маск согласился с идеей о выходе США из ООН и НАТО. Этим предприниматель и глава ведомства по улучшению эффективности работы правительства Штатов поделился в соцсети X.
Один из пользователей предложил США выйти из международных организаций. Маск согласился с его мнением и прокомментировал пост словами:

«Я поддерживаю».

Недавно республиканский сенатор Майк Ли сообщил, что инициатива о выходе США из ООН будет рассматриваться в Сенате. Согласно предложению, Штаты прекращают финансирование Организации Объединенных Наций и останавливают сотрудничество с любыми структурами, которые связаны с ООН. К тому же сотрудники организации, находящиеся в США, будут лишены финансовой поддержки и дипломатического иммунитета со стороны Вашингтона.

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