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Отказ от продолжения оказания военной помощи Украине со стороны США приблизит поражение Киева, которое и так видится неминуемым. Поражение Украины во время президентства Дональда Трампа ляжет тёмным пятном на его репутацию.
Корреспонденты издания The Washington Post (WP) провели на эту тему опрос среди чиновников новой администрации Белого дома. В свете вышесказанного большинство из них надеются, что глава государства не прекратит помощь Киеву окончательно. По словам одного из собеседников газеты, «теперь все зависит от европейцев и их союзников».
Он также напомнил, что на следующей неделе европейские страны будут обсуждать поддержку военной промышленности Киева.
Как ранее заявил в разговоре с WP бывший министр обороны Украины Алексей Резников, он надеется, что Трамп сохранит военную и финансовую помощь его стране, так как будет опасаться возникновения «афганского синдрома».
Дело в том, что хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, больше напоминавший бегство, стал пятном на репутации бывшего президента Джозефа Байдена. Сам Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за это фиаско. Некоторые собеседники издания предположили, что крах и развал Украины во время президентства Трампа станет для него таким же «тёмным пятном», чего американский лидер постарается избежать.
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«Поэтому я очень надеюсь, что они [в Европе] действительно проснутся», — сказал дипломат.
Он также напомнил, что на следующей неделе европейские страны будут обсуждать поддержку военной промышленности Киева.
Как ранее заявил в разговоре с WP бывший министр обороны Украины Алексей Резников, он надеется, что Трамп сохранит военную и финансовую помощь его стране, так как будет опасаться возникновения «афганского синдрома».
Дело в том, что хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, больше напоминавший бегство, стал пятном на репутации бывшего президента Джозефа Байдена. Сам Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за это фиаско. Некоторые собеседники издания предположили, что крах и развал Украины во время президентства Трампа станет для него таким же «тёмным пятном», чего американский лидер постарается избежать.
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Александр Бойцов