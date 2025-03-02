«Абсолютное зло»: Сын Трампа прокомментировал кадры насильственной мобилизации во Львове

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Сын американского президента Дональд Трамп-младший возмутился и ужаснулся методам, которые используются при мобилизации на Украине. Связанные с призывом на военную службу действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) он назвал «абсолютным злом».
Таким образом старший сын главы Белого дома прокомментировал видео, опубликованное одним из пользователей социальной сети Х. Он сделал репост этой видеозаписи на своей странице. На кадрах видно, как двое дюжих военкомов, не стесняясь применять грубую силу, заталкивают несчастного «новобранца» в микроавтобус ТЦК. Судя по номерам машины, дело происходило во Львове.
Ранее он высказывал удивление, как это США умудрились стать союзниками Киева. По словам младшего Трампа, Вашингтону стоило вместо этого сблизиться с Россией и поставлять оружие именно этой стране.
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«Посмотрите каждое видео в этом треде. Это абсолютное зло», — подписал видеоролик Трамп-младший.
Ранее он высказывал удивление, как это США умудрились стать союзниками Киева. По словам младшего Трампа, Вашингтону стоило вместо этого сблизиться с Россией и поставлять оружие именно этой стране.
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Александр Бойцов