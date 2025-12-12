12 декабря 2025, 06:45

Axios: Трамп может смягчить федеральные ограничения на марихуану

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в начале 2026 года может ослабить жёсткие федеральные ограничения на употребление марихуаны. Об этом пишет издание Axios.