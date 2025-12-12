Трамп может смягчить федеральные ограничения на марихуану
Президент США Дональд Трамп в начале 2026 года может ослабить жёсткие федеральные ограничения на употребление марихуаны. Об этом пишет издание Axios.
Администрация президента рассматривает возможность переклассификации марихуаны. Сейчас она приравнена к героину и находится под строжайшим запретом. В случае пересмотра статуса наркотик отнесут к менее опасной категории. Это позволит упростить регулирование оборота вещества, облегчить проведение медицинских исследований с использованием марихуаны и ввести налоговые льготы для компаний, занимающихся культивированием каннабиса.
По данным издания, сейчас команда Трампа изучает итоги социологических опросов, которые демонстрируют растущую поддержку идеи. Однако окончательное решение по этому вопросу будут принимать позже.
На сегодняшний день ряд американских штатов уже пошёл на смягчение ограничений. Марихуана полностью легализована в 24 штатах и округе Колумбия.
