США приняли рекордный по объему оборонный бюджет на 2026 год

12 декабря 2025, 06:37

США потратят на оборону более $900 млрд в 2026 году

Фото: istockphoto / dkfielding

11 декабря Нижняя палата конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год. Объем составит 901 млрд долларов, что делает его одним из самых крупных в истории страны.