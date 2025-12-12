США приняли рекордный по объему оборонный бюджет на 2026 год
11 декабря Нижняя палата конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год. Объем составит 901 млрд долларов, что делает его одним из самых крупных в истории страны.
За бюджет проголосовали 312 законодателей, против выступили 112 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную трансляцию.
Теперь документ поступит на рассмотрение в сенат. В случае одобрения верхней палатой законопроект отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
Отметим, что, помимо финансирования Пентагона и иных американских ведомств, 400 млн долларов предусмотрены для поддержки Украины на следующие два года.
Ранее в США попытались вынести импичмент Трампу, однако законодатели отклонили инициативу в ходе голосования.
