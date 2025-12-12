Достижения.рф

США приняли рекордный по объему оборонный бюджет на 2026 год

США потратят на оборону более $900 млрд в 2026 году
Фото: istockphoto / dkfielding

11 декабря Нижняя палата конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год. Объем составит 901 млрд долларов, что делает его одним из самых крупных в истории страны.



За бюджет проголосовали 312 законодателей, против выступили 112 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную трансляцию.

Теперь документ поступит на рассмотрение в сенат. В случае одобрения верхней палатой законопроект отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Отметим, что, помимо финансирования Пентагона и иных американских ведомств, 400 млн долларов предусмотрены для поддержки Украины на следующие два года.

Ранее в США попытались вынести импичмент Трампу, однако законодатели отклонили инициативу в ходе голосования.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0