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Шольц заблокировал военную помощь Украине на €3 млрд

Шольц не позволяет выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи в 3 млрд евро
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро.
По данным издания Der Spiegel, эта инициатива активно поддерживается главами МИД и Минобороны ФРГ Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, которые стремятся утвердить поставки до выборов в Бундестаг, запланированных на конец февраля.

Эксперты Минобороны уже подготовили список возможных поставок, включающий три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, десять гаубиц и боеприпасы. Однако ведомство канцлера дало понять, что не намерено утверждать пакет, чтобы не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.



Несмотря на это, в СМИ отмечается, что Германия располагает достаточными финансовыми средствами для продолжения поставок оружия Украине. Решение Шольца подчеркивает внутренние разногласия в правительстве ФРГ по вопросу поддержки Киева.

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Гусев: Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА ВСУ в 2 пригородах Воронежа
09 января 2025, 23:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотников, засеченных в 2 пригородах Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев через Telegram-канал.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов», — уточнил Гусев.
Губернатор подчеркнул, что в области сохраняется угроза новых атак дронов и призвал жителей быть осторожными, напомнив об опасности приближения к обломкам сбитых беспилотников.

Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий, оценивая нанесенный ущерб и принимая меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось, что силы РФ сорвали две ночные попытки атаки дронов ВСУ по Брянской области в течении получаса.

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Силы РФ сорвали две попытки атаки дронов ВСУ по Брянской области
Богомаз: силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ над Брянской областью
09 января 2025, 23:17

Фото: iStock/bbsferrari

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации предотвратили две попытки атак БПЛА, предпринятые киевским режимом, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Всего сбили 3 дрона ВСУ.
О первой попытке атаки губернатор доложил в 22:32.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.
В 22:58 стало известно, что сбиты еще два аналогичных дрона ВСУ. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за успешное предотвращение угрозы и подчеркнул их ключевую роль в обеспечении безопасности региона.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали предприятие «Черкизово Куриное Царство» в Курской области с помощью беспилотников.

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Стало известно, при помощи чего Запад пытается выставить Украину победителем
Депутат Журавлев: Запад пытается выставить победой Киева сохранение государства
09 января 2025, 21:55

Фото: iStock/artJazz

Западные элиты пытаются выставить поражение ВСУ в бою как победу, так как Украина смогла сохранить государственность. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, сейчас Киев будут склонять к уступкам территории проведению президентских выборов.
«Украину решено сдать. В этом уже нет никаких сомнений, и на Западе на всех уровнях теперь только и делают, что рассказывают о решающем российском преимуществе на фронтах. Идея заключается в том, чтобы представить как победу существующее ныне положение дел — мол, страна хотя бы сохранила свою государственность. При таком раскладе любые территориальные потери кажутся незначительными», — пояснил депутат в беседе с «Известиями».
В то же время член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместным слово «уступки» в контексте мирного урегулирования украинского конфликта. Так в разговоре с RT он прокомментировал слова будущего спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину.
«Наш президент не раз предельно ясно обозначал позицию России, поэтому использование слова «уступки» в контексте, касающемся мирного урегулирования конфликта, просто неуместно. Именно Москва всегда подчеркивала свою открытую позицию и готовность к диалогу, Киев же саботировал договоренности, срывал соглашения и всячески раскачивал ситуацию, способствуя эскалации», — объяснил парламентарий.
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ВСУ атаковали беспилотниками завод «Черкизово Куриное Царство» в Курской области
09 января 2025, 21:33

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украинские войска атаковали предприятие «Черкизово Куриное Царство» в Курской области с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили эту атаку. Обломки дронов ВСУ упали на территории предприятия, в результате чего вспыхнул пожар. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Им оказался 40-летний сотрудник завода, который получил ожоги рук. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Как ранее сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали всех работников предприятия и ликвидировали возгорание.

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#возгорание
#пво
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Российские военные опровергли информацию о начале боёв за Суджу
09 января 2025, 21:00

Фото: iStock/zim286

Российские военные опровергли сообщения о начале боёв за Суджу в Курской области. Об этом солдаты, принимающие участие в контртеррористической операции под Курском, сообщили в беседе с RTVI.
Бойцы сообщили, что заявления о начале боёв за город не соответствуют действительности. Один из военных предположил, что автору этого сообщения, по всей видимости, «захотелось хайпа» после новогодних праздников.

По словам российских военных, до боёв за город ещё далеко, поскольку для начала следует освободить от украинских боевиков окружающие его сёла.

Также один из собеседников издания назвал недостоверной информацию о том, что населённый пункт Погребки находится под полным контролем ВС РФ.

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#военные
#вс рф
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#сво
#курская область
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«Военный обозреватель»: тысяча бойцов ВСУ попала в окружение в Курской области
09 января 2025, 19:32

Фото: iStock/zabelin

Российские войска окружили населённый пункт Малая Локня в Курской области, который временно находился под контролем ВСУ. В данный момент в селе заблокированы порядка тысячи украинских военных, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
Также отмечается, что в настоящий момент ведутся бои в районе Суджанского маслодельного завода и в микрорайоне Замостье.

Ранее в этот день депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в новогодние праздники произошли изменения в обстановке под Курском. ВСУ попытались предпринять попытку нового контрнаступления, однако она не увенчалась успехом из-за правильных действий российских бойцов.

Кроме того, Минобороны России в четверг сообщило о суточных потерях ВСУ. На курском направлении они потеряли до 190 военных. Также ВС РФ вывели их строя украинскую боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины.

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#минобороны
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Раскрыта личность украинского солдата, погибшего в ножевом бою с якутским бойцом
Военный 71-й отдельной егерской бригады ВСУ погиб в ножевом бою с бойцом ВС РФ
09 января 2025, 19:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Противником бойца СВО из Якутии Андрея Григорьева с позывным «Тута» в рукопашном бою оказался военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. Личность военного раскрыло украинское издание «Страна».
«В 71-й отдельной егерской бригаде, где служил погибший, сообщили, что это житель Одесской области Дмитрий Масловский с позывным "Кобра"», — говорится в сообщении.

Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между военнослужащими была перестрелка, а затем схватка на ножах. В результате украинец признал, что российский военнослужащий является «лучшим бойцом в мире», а также попросил дать спокойно отойти в мир иной. После этого Масловский совершил самоубийство.

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Украинские дроны атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области
09 января 2025, 18:50

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населённых пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в посёлке Борисовка Борисовского района украинский FVP-дрон взорвался, упав на дорогу. В результате детонации осколки повредили заборы двух частных домовладений, крышу дома и два легковых автомобиля, припаркованных неподалёку.

В селе Никольское атаке БПЛА ВСУ подвергся многоквартирный дом, пострадали три квартиры. В посёлке Октябрьский беспилотник ударил по автостоянке около магазина. В результате у двух машин помят кузов и выбиты стёкла. Кроме того, в селе Коновалово под удар дрона попал частный дом, продолжил губернатор. В результате в окнах строения вылетели стёкла.

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«Хоронить мы вас не будем»: 40 тысяч боевиков ВСУ готовятся к отправке в Курскую область
Боец ВС РФ «Моисей»: 40 тыс солдат ВСУ готовятся к отправке в Курскую область
09 января 2025, 18:41

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Порядка 40 тысяч украинских боевиков и 600 едини техники готовятся войти в Курскую область. Такие данные привел один из самых результативных операторов БПЛА с позывным «Моисей».
«В Сумской области, ждут приказ о наступлении 40 тыс. солдат и 600 единиц техники. Что же, хочу сказать этим солдатам: хоронить мы вас не будем, в плен брать тоже не станем. Все мотивированы и заряжены на уничтожение», — написал в своем Telegram-канале российский боец.

Напомним, 5 января подразделения ВСУ попытались осуществить очередной прорыв в Курской области. Однако российские бойцы были готовы к этому и отразили наступление противника. В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Север» успешно отбила попытку ВСУ атаковать позиции российских войск под Курском.

Хутор Бердин и его окрестности, куда пытались прорваться украинские войска в рамках своего нового наступления, находится под полным контролем ВС РФ.

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