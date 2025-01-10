Шольц заблокировал военную помощь Украине на €3 млрд

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро.
По данным издания Der Spiegel, эта инициатива активно поддерживается главами МИД и Минобороны ФРГ Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, которые стремятся утвердить поставки до выборов в Бундестаг, запланированных на конец февраля.
Эксперты Минобороны уже подготовили список возможных поставок, включающий три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, десять гаубиц и боеприпасы. Однако ведомство канцлера дало понять, что не намерено утверждать пакет, чтобы не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.
Несмотря на это, в СМИ отмечается, что Германия располагает достаточными финансовыми средствами для продолжения поставок оружия Украине. Решение Шольца подчеркивает внутренние разногласия в правительстве ФРГ по вопросу поддержки Киева.
Читайте также:
В России хотят отменить ограничение на стаж по уходу за детьми: что изменится?
«Дома безопаснее»: Певца Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию из пылающих США
Литва заявила, что Калининградская область исторически принадлежит ей
Эксперты Минобороны уже подготовили список возможных поставок, включающий три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, десять гаубиц и боеприпасы. Однако ведомство канцлера дало понять, что не намерено утверждать пакет, чтобы не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.
Несмотря на это, в СМИ отмечается, что Германия располагает достаточными финансовыми средствами для продолжения поставок оружия Украине. Решение Шольца подчеркивает внутренние разногласия в правительстве ФРГ по вопросу поддержки Киева.
Читайте также:
В России хотят отменить ограничение на стаж по уходу за детьми: что изменится?
«Дома безопаснее»: Певца Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию из пылающих США
Литва заявила, что Калининградская область исторически принадлежит ей
Мария Моисеева