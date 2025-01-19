Трамп надеется восстановить работу TikTok в США

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С сегодняшнего дня в США было заблокировано популярное мобильное приложение TikTok. Избранный президент страны Дональд Трамп пытается восстановить работу социальной сети, которая помогла ему одержать победу на выборах.
Он пообещал после своей инаугурации в понедельник, 20 января, отложить вступление в силу законодательного запрета работы TikTok в стране. В своей соцсети Truth Social будущий хозяин Белого дома предложил будущему или нынешнему владельцу ресурса передать 50% акций правительству США и на этих условиях продолжить работу.
Трамп также подчеркнул, что без одобрения США «не будет TikTok».
После приостановки работы сервиса американцы оборвали телефон службы спасения, требуя вернуть TikTok в страну.
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«Поступая таким образом, мы спасаем TikTok, сохраняем его в надежных руках и даем ему возможность заявить о себе», — написал глава государства.
Трамп также подчеркнул, что без одобрения США «не будет TikTok».
После приостановки работы сервиса американцы оборвали телефон службы спасения, требуя вернуть TikTok в страну.
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Александр Бойцов