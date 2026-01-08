Трамп намерен сбить цены на нефть и взять под контроль венесуэльскую PDVSA
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться снижения мировых цен на нефть до 50 долларов за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Вместе с тем американский лидер анонсировал план по установлению контроля над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Эти меры, как говорится в статье, могут стать ключевыми элементами обновлённой энергетической стратегии США.
Предполагается, что жёсткие действия на нефтяном рынке позволят стабилизировать внутренние цены на энергоресурсы и ослабить экономическое влияние ряда государств.
Эксперты отмечают, что взятие под контроль PDVSA может кардинально изменить баланс сил в регионе. Венесуэла обладает значительными запасами нефти, и доступ к её ресурсам способен повлиять на мировые котировки, пишет издание.
План Трампа пока не получил официального одобрения, однако его заявления уже вызвали оживлённую дискуссию среди аналитиков. Одни считают, что подобные меры действительно способны снизить цены на нефть, другие предупреждают о рисках геополитической напряжённости и возможных ответных действий со стороны стран‑экспортёров.
