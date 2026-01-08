Трамп намерен сбить цены на нефть и взять под контроль венесуэльскую PDVSA

08 января 2026, 06:21

WSJ: Трамп намерен сбить цены на нефть до 50 долларов за баррель

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться снижения мировых цен на нефть до 50 долларов за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal.