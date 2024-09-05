Трамп намерен создать комиссию для аудита правительства США во главе с Маском

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президент США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, которую возглавит предприниматель Илон Маск.
Экс-президент, выступая на Нью-Йоркском экономическом клубе, отметил, что комиссия будет проводить проверку финансов, эффективности работы правительства и готовить рекомендации по радикальным реформам.
Трамп подчеркнул, что возглавит эту комиссию бизнесмен Илон Маск, который ранее поддержал кандидата от Республиканской партии.
Ранее в понедельник газета Washington Post писала, что в случае победы Трамп создаст комиссию для проведения аудита правительственных программ.
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Трамп подчеркнул, что возглавит эту комиссию бизнесмен Илон Маск, который ранее поддержал кандидата от Республиканской партии.
Ранее в понедельник газета Washington Post писала, что в случае победы Трамп создаст комиссию для проведения аудита правительственных программ.
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Анастасия Чинкова