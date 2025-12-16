Лукашенко: вторжение в Венесуэлу обернётся для США вторым Вьетнамом

16 декабря 2025, 01:29

Александр Лукашенко (Фото: РИА Новости / Александр Казаков)

Военная агрессия США против Венесуэлы может повторить сценарий Вьетнамской войны. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу Newsmax TV выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.





В беседе с ведущей Гретой Конвей Ван Састерен (супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула) глава государства заявил, что все противоречия между странами можно решить путём переговоров.



«Я Джону Коулу об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться», — подчеркнул Лукашенко.