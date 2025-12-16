Лукашенко: вторжение в Венесуэлу обернётся для США вторым Вьетнамом
Военная агрессия США против Венесуэлы может повторить сценарий Вьетнамской войны. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу Newsmax TV выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В беседе с ведущей Гретой Конвей Ван Састерен (супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула) глава государства заявил, что все противоречия между странами можно решить путём переговоров.
«Я Джону Коулу об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться», — подчеркнул Лукашенко.Белорусский лидер по итогам встречи с Коулом передал через него подарки для президента США Дональда Трампа и его супруги.