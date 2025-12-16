В Великобритании заявили о подготовке к войне с Россией
Главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон, занимающий пост начальника штаба обороны вооружённых сил страны, призвал граждан подготовиться к потенциальному противостоянию с Россией. Об этом сообщает Sky News.
В своём выступлении Найтон предупредил о возможной угрозе нападения Москвы на Великобританию. Он подчеркнул необходимость проинформировать население, в том числе семьи и домохозяйства, о мерах защиты от «целого ряда реальных физических угроз».
Маршал охарактеризовал текущую обстановку как наиболее опасную за всю свою профессиональную карьеру. По его мнению, ответ на «внешние вызовы» требует общенациональной мобилизации ресурсов.
Ранее Евросоюз представил документ с гарантиями безопасности для Украины.
