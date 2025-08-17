Трамп назвал Александра Лукашенко «мощным лидером»
Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social рассказал о телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко, который состоялся перед российско-американским саммитом на Аляске.
Американский лидер охарактеризовал Лукашенко как «мощного лидера» и выразил надежду на скорейшее освобождение 1300 заключенных. По словам Трампа, он позвонил белорусскому коллеге, чтобы поблагодарить за освобождение 16 заключенных. Кроме того, в ходе беседы обсуждалось множество других важных вопросов.
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков уточнил, что инициатором разговора выступили Соединенные Штаты.
Саммит президентов России и США состоялся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
