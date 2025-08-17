Достижения.рф

Трамп назвал Александра Лукашенко «мощным лидером»

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social рассказал о телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко, который состоялся перед российско-американским саммитом на Аляске.



Американский лидер охарактеризовал Лукашенко как «мощного лидера» и выразил надежду на скорейшее освобождение 1300 заключенных. По словам Трампа, он позвонил белорусскому коллеге, чтобы поблагодарить за освобождение 16 заключенных. Кроме того, в ходе беседы обсуждалось множество других важных вопросов.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков уточнил, что инициатором разговора выступили Соединенные Штаты.

Саммит президентов России и США состоялся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Анастасия Чинкова

