Стало известно о переговорах Путина и Лукашенко после саммита России и США на Аляске

Путин поговорил с Лукашенко по телефону о прошедшем на Аляске саммите
Телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся, сообщает Telegram‑канал, приближенный к белорусскому правительству.



Собеседники обсудили ситуацию в регионе с учётом прошедшего на Аляске саммита РФ и США, а также двусторонние отношения. Путин подробно проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с американской стороной.

Саммит РФ — США прошёл 15 августа на военной базе Эльмендорф‑Ричардсон на Аляске; ключевым эпизодом стали переговоры между Путиным и Дональдом Трампом, по итогам которых главы государств заявили о «существенном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине, однако официальных соглашений подписано не было.

После саммита Белый дом объявил о начале подготовки трёхсторонней встречи лидеров США, России и Украины; Трамп отметил, что не особенно хочет участвовать в таких переговорах, но считает это необходимым для контроля за выполнением задач.

Никита Кротов

