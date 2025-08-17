Стало известно о переговорах Путина и Лукашенко после саммита России и США на Аляске
Телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся, сообщает Telegram‑канал, приближенный к белорусскому правительству.
Собеседники обсудили ситуацию в регионе с учётом прошедшего на Аляске саммита РФ и США, а также двусторонние отношения. Путин подробно проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с американской стороной.
Саммит РФ — США прошёл 15 августа на военной базе Эльмендорф‑Ричардсон на Аляске; ключевым эпизодом стали переговоры между Путиным и Дональдом Трампом, по итогам которых главы государств заявили о «существенном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине, однако официальных соглашений подписано не было.
После саммита Белый дом объявил о начале подготовки трёхсторонней встречи лидеров США, России и Украины; Трамп отметил, что не особенно хочет участвовать в таких переговорах, но считает это необходимым для контроля за выполнением задач.
