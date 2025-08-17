Стало известно о переговорах Путина и Лукашенко после саммита России и США на Аляске

17 августа 2025, 15:01

Путин поговорил с Лукашенко по телефону о прошедшем на Аляске саммите

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся, сообщает Telegram‑канал, приближенный к белорусскому правительству.