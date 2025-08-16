Более 300 нарушений границы дронами зафиксировала Белоруссия в этом году

16 августа 2025, 14:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

С начала 2025 года в Белоруссии зафиксировано более 300 случаев нарушения государственной границы с использованием беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры страны.