Более 300 нарушений границы дронами зафиксировала Белоруссия в этом году
С начала 2025 года в Белоруссии зафиксировано более 300 случаев нарушения государственной границы с использованием беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры страны.
На фоне растущей активности беспилотников белорусское руководство усиливает меры по обеспечению воздушной безопасности. Как отметил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович, наряду с борьбой с БПЛА активно ведётся модернизация авиации. В этом году в распоряжение армии поступили новейшие истребители Су-30СМ2, а также 12 ударных вертолётов Ми-35М. До конца года Белоруссия ожидает ещё четыре Су-30СМ2.
Для противодействия воздушным угрозам в стране также разработан инновационный комплекс, способный прогнозировать возможные атаки дронов. Комплекс уже проходит испытания.
Особую тревогу у спецслужб вызвал инцидент в конце июля, когда в Минске был перехвачен беспилотник, оснащённый тротилом и большим количеством поражающих элементов. Попытка его запуска была своевременно пресечена.
Власти республики подчеркивают, что безопасность воздушного пространства остаётся одним из приоритетов, особенно на фоне обострения обстановки на внешних границах страны.
Читайте также: