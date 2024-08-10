Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей

Фото: сайт Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не готов бороться за своих избирателей и покидать свое поместье для посещения сомневающихся штатов. С такими обвинениями в адрес бывшего главы государства выступил предвыборный штаб вице-президента страны Камалы Харрис, сообщает CNN.
«Трамп слишком ленив, чтобы бороться за что-либо, кроме себя или покинуть свой загородный клуб, – нас это устраивает», – высказались в штабе Харрис.
Представитель действующего президента США обвинил Трампа в лени из-за того, что за последнюю неделю он не посетил ни одного сомневающегося штата. Между тем Харрис вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом регулярно посещает колеблющиеся регионы.
Ранее Трамп заявил, что Харрис не будет давать интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность.
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Александр Климов