Трамп раскритиковал Харрис за копирование его идей

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего вице-президента и соперника на выборах Камалу Харрис в копировании его идей. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что Харрис скопировала его предложение об отмене налога на чаевые.
Ранее Харрис заявила, что на предстоящей неделе опубликует предвыборную программу.
До этого вице-президент набрала необходимое количество голосов для выдвижения на президентских выборах. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о своем выходе из избирательной кампании.
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«Разница в том, что она этого не сделает, она хочет этого лишь из политических соображений. Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня», – отметил он.
Ранее Харрис заявила, что на предстоящей неделе опубликует предвыборную программу.
До этого вице-президент набрала необходимое количество голосов для выдвижения на президентских выборах. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о своем выходе из избирательной кампании.
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Александр Климов