Трамп назвал домашнее насилие «небольшой ссорой с женой»

NYT: Трамп предложил не расценивать домашнее насилие как преступление
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтонском музее Библии предложил не учитывать домашнее насилие в официальной статистике преступности, назвав такие инциденты «небольшой ссорой с женой». Об этом пишет газета The New York Times (NYT).



Вместе со своей администрацией Трамп обсуждал меры по борьбе с преступностью в Вашингтоне. В прошлом месяце он ввел чрезвычайное положение в округе Колумбия, чтобы федеральные власти взяли под контроль работу столичной полиции. Национальная гвардия направлялась на помощь местным правоохранителям.

Трамп заявил, что принятые им меры позволили полностью искоренить преступность в округе. Он утверждал, что ее уровень снизился на 87%.

Однако эти заявления не соответствуют статистике. По данным NYT, только за 7 сентября в Вашингтоне произошли шесть угонов машин, два нападения с оружием, четыре ограбления и свыше тридцати краж.

