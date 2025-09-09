Трамп назвал домашнее насилие «небольшой ссорой с женой»

09 сентября 2025, 14:36

NYT: Трамп предложил не расценивать домашнее насилие как преступление

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтонском музее Библии предложил не учитывать домашнее насилие в официальной статистике преступности, назвав такие инциденты «небольшой ссорой с женой». Об этом пишет газета The New York Times (NYT).