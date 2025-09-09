Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки в США
Дональд Трамп в официальном заявлении Белого Дома обвинил Демократическую партию США в гибели украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой в Шарлотте.
Инцидент произошел в Северной Каролине, где 34-летний бездомный Декарлос Браун-младший зарезал 23-летнюю девушку в общественном транспорте.
«Убийство в Шарлотте обнажает провалы демократов после освобождения профессионального преступника. Безумного монстра арестовывали снова и снова за насильственные преступления», — подчеркнул Трамп в сообщении, распространенном через соцсеть Truth Social.Президент акцентировал, что подозреваемого — 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего — ранее арестовывали 14 раз, но он отпускался под залог.
«Какого черта он делал, катаясь на поезде и разгуливая по улицам? Таких преступников нужно сажать за решетку», — заявил Трамп, связав инцидент с мягкой уголовной политикой демократов.
Критику также поддержал его сын Дональд Трамп-младший, раскритиковавший СМИ и проукраински настроенных пользователей соцсетей за замалчивание трагедии.
Убийство произошло 22 августа 2025 года на станции East/West Boulevard в Шарлотте. Браун, бывший бездомным с криминальным прошлым, зарезал Заруцкую в вагоне поезда без видимых причин. Девушка недавно прибыла в США, спасаясь от войны в Украине. Полиция подтвердила, что между ними не было конфликта. Видео инцидента вызвало широкий резонанс, а мэр Шарлотты Ви Лайлс подверглась критике за призыв не распространять запись.