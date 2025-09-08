Зеленский заявил Трампу, что готов к любой встрече с Путиным, но не в России
Владимир Зеленский попытался объяснить свою позицию перед президентом США Дональдом Трампом в связи с отказом встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает ABC.
В среду, подводя итоги своего визита в Китай, Путин заявил журналистам, что если Зеленский готов к встрече, он может приехать в Москву.
«Я сказал: послушайте, господин президент (Трамп — Прим.ред), я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие», — утверждает глава киевского режима.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.