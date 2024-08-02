В кремле прокомментировали обмен заключенными между РФ и Западом

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Переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — сказал Песков.
Он отметил, что президент России Владимир Путин считает, нужно встретить освобожденных самостоятельно. По словам представителя Кремля, это дань уважения служащим России людям.
Песков резюмировал, что работа по возвращению россиян, заключенных за границей, продолжается. Ранее сообщалось, что в Россию возвращены восемь граждан, бывших в заключении за рубежом.
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