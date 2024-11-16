Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США

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Избранный президент Дональд Трамп объявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама министром внутренних дел и главой национального совета США по энергетике. Слова будущего американского лидера цитирует агентство Reuters.
«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», – заявил Трамп.
Утверждается, что совет будет курировать повышение производства всех источников энергии, в основном традиционных.
Ранее стало известно, что сенатора от штата Флорида Марко Рубио, который ранее баллотировался на пост государственного секретаря в Сенате, может заменить невестка избранного президента США Лара Трамп.
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Александр Климов