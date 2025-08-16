Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

16 августа 2025, 10:21

Трамп позвонил Зеленскому и руководителям стран НАТО после встречи с Путиным

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп после продолжительных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителями стран-членов НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.