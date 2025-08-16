Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп после продолжительных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителями стран-членов НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.
Беседа между Трампом и Путиным длилась более двух часов и, по итогам переговоров, российский президент заявил о возможности достижения соглашения, которое может привести к завершению конфликта на Украине.
Как отмечается в отчёте, телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся в ходе перелёта американского президента из Анкориджа обратно в Вашингтон. Помимо Зеленского, Трамп также связался с руководителями стран НАТО, чтобы обсудить дальнейшие шаги в контексте безопасности и международных отношений.
Эти события свидетельствуют о попытках активизировать дипломатические усилия для разрешения напряженности на Украине и укрепления трансатлантического сотрудничества.
