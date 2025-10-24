Трамп назвал Колумбию «наркопритоном» и оскорбил ее президента

24 октября 2025, 00:57

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой ситуации в Колумбии, обвинив страну в масштабном производстве наркотических веществ. Его слова прозвучали во время беседы с журналистами в Белом доме.





По словам Трампа, Колумбия превратилась в крупный центр наркопроизводства, где объёмы выпуска кокаина достигли беспрецедентных показателей.



«Колумбия - это наркопритон... Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук. Мы больше не будем этого терпеть», — заявил президент США.