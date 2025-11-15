Дональд Трамп назвал конгрессвумен Грин «позором» и «предательницей»

15 ноября 2025, 20:44

Президент США раскритиковал бывшую союзницу и отказался её поддерживать

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес своей бывшей сторонницы, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.





На своей странице в социальной сети Truth Social он назвал парламентария «предательницей» и «позором нашей великой Республиканской партии».



15 ноября стало известно, что Трамп не намерен оказывать Грин поддержку на предстоящих выборах. По его словам, конфликт возник после того, как он отправил конгрессвумен результаты социологического опроса. Согласно данным опроса, Грин смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы участвовала в выборах губернатора или сенатора Джорджии.





«Марджори "Предательница" Грин — позор нашей партии! Без моей поддержки у неё не было бы ни единого шанса на победу», — подчеркнул Трамп.