Постпред США при НАТО ответил, как закончить конфликт на Украине

15 ноября 2025, 20:18

Уитакер: США верят, что нужно решить конфликт на Украине миром

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вашингтон по-прежнему считает установление мира единственным способом разрешить конфликт на Украине.





Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.





«Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент [США Дональд] Трамп: мир — единственный жизнеспособный путь вперед», — прокомментировал он.