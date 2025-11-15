Постпред США при НАТО ответил, как закончить конфликт на Украине
Уитакер: США верят, что нужно решить конфликт на Украине миром
Вашингтон по-прежнему считает установление мира единственным способом разрешить конфликт на Украине.
Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент [США Дональд] Трамп: мир — единственный жизнеспособный путь вперед», — прокомментировал он.
Ранее британский телеканал GB News сообщил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта и отметил, что изначально рассчитывал на ускорение переговоров благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.