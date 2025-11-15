Глава Euroclear заявила о готовности судиться с ЕС при конфискации активов РФ

Достижения.рф

Le Monde: Глава Euroclear Урбен готова судиться с ЕС при конфискации активов РФ
Гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что при необходимости готова через суд оспаривать решения ЕС о конфискации замороженных российских активов, считая любые попытки их изъять незаконными.



Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Есть законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — сказала собеседница.

При этом сама компания пока прямо не готовит иск против Брюсселя, но с 2022 года существенно усилила юридический департамент. Штат вырос с десяти до 200 человек.

В хранилище Euroclear находятся российские активы на сумму €193 млрд, из которых €180 млрд принадлежат Центральному банку. Средства заморозили в феврале 2022 года.
Никита Кротов

