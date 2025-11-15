Politico: Киев пытается успокоить Запад после скандала с коррупцией

15 ноября 2025, 19:26

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Высокопоставленные украинские чиновники пытаются успокоить западных партнёров на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщает Politico 15 ноября.





По мере обострения ситуации Киев объявил о ряде резонансных отставок и кадровых перестановок в правительстве и государственных энергетических компаниях, чтобы продемонстрировать союзникам способность быстро наводить порядок в руководстве.





«Мы должны действовать быстро и решительно», — цитирует издание премьер‑министра Юлию Свириденко.

