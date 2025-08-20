Трамп назвал Крым очень красивым и дважды заявил, что его омывает океан

20 августа 2025, 16:34

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал Крымский полуостров «очень красивым» и дважды оговорился, что его омывает океан. Об этом он заявил в беседе с американским журналистом Марком Левином.





Тот, в свою очередь, поправил его, что полуостров расположен в северной части Черного моря. Трамп также сравнил его с Техасом, отметив, что они близки по размерам. При этом штат в несколько раз превосходит территорию Крыма по площади.

«Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан», — сказал глава Белого дома.