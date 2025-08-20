Трамп назвал Крым очень красивым и дважды заявил, что его омывает океан
Президент США Дональд Трамп назвал Крымский полуостров «очень красивым» и дважды оговорился, что его омывает океан. Об этом он заявил в беседе с американским журналистом Марком Левином.
Тот, в свою очередь, поправил его, что полуостров расположен в северной части Черного моря. Трамп также сравнил его с Техасом, отметив, что они близки по размерам. При этом штат в несколько раз превосходит территорию Крыма по площади.
«Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан», — сказал глава Белого дома.Кроме того, он добавил, что если бы присоединение Крыма к России произошло при его правлении, то в СМИ эта тема оставалась бы важной десятилетиями. Но так как это произошло при его предшественнике Бараке Обаме, об этом больше не говорят.