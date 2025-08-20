Келлог: критикам встречи Путина с Трампом нужно «замолчать и посидеть в углу»

20 августа 2025, 16:22

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что критикам встречи американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным необходимо «замолчать и посидеть в углу». Об этом он сказал в эфире Fox Business.