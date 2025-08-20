Келлог: критикам встречи Путина с Трампом нужно «замолчать и посидеть в углу»
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что критикам встречи американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным необходимо «замолчать и посидеть в углу». Об этом он сказал в эфире Fox Business.
В ответ на критику Келлог заявил, что прошедшие переговоры лидеров государств являются историческим успехом для Трампа, так как это приблизило окончание украинского конфликта.
Ранее Дональд Трамп сам заявлял о том, что после его встречи с Путиным мир больше не находится на грани Третьей мировой войны. К тому же президент выразил оптимизм касательно завершения конфликта на Украине.
