19 октября 2025, 20:30

Fox News: Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже

Справа налево: Барак Обама и Джон Керри (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп 19 октября назвал своего предшественника Барака Обаму «угрозой демократии», обвинив его в шпионаже за кампанией. Об этом пишет Fox News.





Так он прокомментировал слова 44-го президента США о том, что Трамп представляет опасность для демократии, на фоне уголовного преследования бывшего советника республиканца Джона Болтона.



