Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
Fox News: Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
Американский президент Дональд Трамп 19 октября назвал своего предшественника Барака Обаму «угрозой демократии», обвинив его в шпионаже за кампанией. Об этом пишет Fox News.
Так он прокомментировал слова 44-го президента США о том, что Трамп представляет опасность для демократии, на фоне уголовного преследования бывшего советника республиканца Джона Болтона.
«Он (Обама. — прим. ред.) сам угрожает демократии. Он начал это, когда шпионил за моей кампанией», — сказал нынешний глава Белого дома.Он добавил, что подобные заявления от Обамы исходят не в первый раз и пообещал, что все, кто был причастен к противоправным действиям против него, понесут ответственность. По мнению Трампа, Обама понимал незаконность своих действий, а в его окружении было «много нечестных людей».
Ранее, 1 августа, Трамп заявил, что бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и Обама должны ответить за скандал вокруг якобы вмешательства России в выборы 2016 года. Он охарактеризовал это как одно из величайших происшествий в истории США и добавил, что нельзя позволить подобному повториться.