Трамп вновь заявил о способности завершить конфликт на Украине

19 октября 2025, 18:07

Fox News: Трамп способен положить конец конфликту на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News 19 октября заявил, что способен урегулировать конфликт на Украине. Об этом пишет Fox News.