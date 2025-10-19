Трамп вновь заявил о способности завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News 19 октября заявил, что способен урегулировать конфликт на Украине. Об этом пишет Fox News.
Республиканец напомнил, что ему удалось добиться мира на Ближнем Востоке, и выразил уверенность, что похожий результат возможен и в отношениях с Россией.
По его словам, у него всегда были хорошие личные отношения с президентом Владимиром Путиным, несмотря на сложности, вызванные расследованием о якобы вмешательстве Москвы в выборы США 2016 года. Это следствие он назвал «позором», отметив, что оно затруднило двусторонний диалог, в том числе по торговле, но выразил надежду на успех переговоров.
Глава Белого дома также заявил, что США не могут передать Украине все свои вооружения. Трамп подтвердил, что обсуждал с Путиным вопрос поставок дальнобойного оружия, но подчеркнул, что часть тяжёлого и опасного вооружения необходима и самим американским вооружённым силам.
Ранее в тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт приложит все усилия для успешного проведения встречи между Путиным и Трампом. По его словам, дату и организационные детали саммита определят после консультаций между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио, которые запланировали на ближайшее время.
16 октября Трамп анонсировал предстоящую встречу с Путиным в Венгрии и охарактеризовал недавний телефонный разговор с российским лидером как продуктивный. Он также надеется, что саммит состоится в течение двух недель.
