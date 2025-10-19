Трамп ответил, передаст ли США все оружие Киеву
Трамп заявил, что не станет подвергать США опасности, поставляя оружие Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет передавать все вооружение Украине. Об этом стало известно из его интервью Fox News.
По словам главы Белого дома, в противном случае он подвергнет опасности США и навредит национальным интересам.
«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. <…> Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты», — заверил он.Американский лидер вновь подчеркнул, что Вашингтон сам нуждается в крылатых ракетах Tomahawk, которые запрашивает Киев.
«Украина спросила меня, можно ли ей получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с [президентом России] Владимиром Путиным, и он не был в восторге, <…> но мы должны помнить об одном: они (ракеты — прим. ред.) нужны нам самим», — сказал он.Республиканец также добавил, что есть «отличный потенциал для торговли», поэтому он верит в урегулирование украинского конфликта.
Ранее Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social обратился к Зеленскому с призывом пойти на сделку и остановить смерти.