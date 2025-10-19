Достижения.рф

Трамп ответил, передаст ли США все оружие Киеву

Трамп заявил, что не станет подвергать США опасности, поставляя оружие Киеву
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет передавать все вооружение Украине. Об этом стало известно из его интервью Fox News.



По словам главы Белого дома, в противном случае он подвергнет опасности США и навредит национальным интересам.

«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. <…> Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты», — заверил он.
Американский лидер вновь подчеркнул, что Вашингтон сам нуждается в крылатых ракетах Tomahawk, которые запрашивает Киев.
«Украина спросила меня, можно ли ей получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с [президентом России] Владимиром Путиным, и он не был в восторге, <…> но мы должны помнить об одном: они (ракеты — прим. ред.) нужны нам самим», — сказал он.
Республиканец также добавил, что есть «отличный потенциал для торговли», поэтому он верит в урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social обратился к Зеленскому с призывом пойти на сделку и остановить смерти.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0