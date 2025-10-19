Трамп пригрозил Колумбии на фоне производства наркотиков в стране

19 октября 2025, 18:58

Трамп потребовал от Колумбии прекратить производство наркотиков

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп потребовал от колумбийского лидера Густаво Петро немедленного прекращения производства наркотиков, пригрозив, что в противном случае Вашингтон вмешается «некрасиво».





18 октября республиканец также заявил, что американские военные уничтожили «большую подводную лодку» с наркотиками, направлявшуюся в сторону США. По его словам, на борту находились четыре человека, двоим из которых удалось выжить, их планируют выдать Эквадору и Колумбии для суда.





«Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с нахальным языком в адрес Америки должен немедленно закрыть эти... (места производства наркотиков — прим.ред.), иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво», — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.