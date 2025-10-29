Россиянка умерла в Индии, подхватив кишечную инфекцию
63-летняя москвичка умерла в Индии, подхватив кишечную инфекцию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Татьяна с мужем проживали в гостевом доме в Бхелупуре, штат Уттар-Прадеш, на севере Индии. В воскресенье женщина почувствовала себя плохо, у неё начались проблемы с дыханием.
Её срочно доставили в частную клинику, однако состояние не улучшилось. Позднее пострадавшую перевели в другую больницу, где она скончалась по прибытии.
За несколько дней до этого россиянка страдала от кишечной инфекции, что могло стать причиной резкого ухудшения ее здоровья.
