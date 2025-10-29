29 октября 2025, 10:34

SHOT: 63-летняя россиянка умерла в Индии, подхватив кишечную инфекцию

Фото: iStock/Motortion

63-летняя москвичка умерла в Индии, подхватив кишечную инфекцию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.