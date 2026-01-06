«Что за чертовщина происходит в умах людей?»: Трамп удивился решениям американцев
Трамп назвал парадокс проигрыша партии на промежуточных выборах «чертовщиной»
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу исторической тенденции, согласно которой партия действующего президента обычно теряет позиции на промежуточных выборах в Конгресс. Его выступление транслировалось на C-Span.
Выступая перед республиканцами в Палате представителей, Трамп отметил парадокс: даже успешная работа администрации не гарантирует победы на выборах в законодательные органы. Он подчеркнул, что хочет понять психологические причины такого явления.
«У нас чертовски успешное президентство… Но я надеюсь, вы объясните мне, что за чертовщина происходит в умах людей. Даже если всё успешно, они не победят. Я не знаю, почему так. Наверное, это что-то психологическое», — сказал Трамп.