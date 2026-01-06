«Что за чертовщина происходит в умах людей?»: Трамп удивился решениям американцев

06 января 2026, 21:51

Трамп назвал парадокс проигрыша партии на промежуточных выборах «чертовщиной»

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу исторической тенденции, согласно которой партия действующего президента обычно теряет позиции на промежуточных выборах в Конгресс. Его выступление транслировалось на C-Span.





Выступая перед республиканцами в Палате представителей, Трамп отметил парадокс: даже успешная работа администрации не гарантирует победы на выборах в законодательные органы. Он подчеркнул, что хочет понять психологические причины такого явления.





«У нас чертовски успешное президентство… Но я надеюсь, вы объясните мне, что за чертовщина происходит в умах людей. Даже если всё успешно, они не победят. Я не знаю, почему так. Наверное, это что-то психологическое», — сказал Трамп.