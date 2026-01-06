«Найдут предлог»: Трамп предупредил о возможном импичменте со стороны демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы могут инициировать процедуру импичмента, если республиканцы потерпят поражение на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в Вашингтоне. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.
По словам Трампа, традиция, согласно которой партия действующего президента обычно теряет позиции на промежуточных выборах, может быть нарушена благодаря успешному первому году его второго президентского срока. Однако он не исключил и негативного для себя сценария.
Глава государства отметил, что в случае проигрыша республиканцев оппоненты, по его мнению, попытаются найти формальный повод для начала процедуры импичмента.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2026 года. В ходе голосования будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей, а также около трети состава Сената.
