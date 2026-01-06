«Найдут предлог»: Трамп предупредил о возможном импичменте со стороны демократов

06 января 2026, 21:12

Трамп допустил попытку импичмента в случае поражения республиканцев

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы могут инициировать процедуру импичмента, если республиканцы потерпят поражение на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в Вашингтоне. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.