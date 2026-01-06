Глава РФПИ оценил политику США по Гренландии
Дмитриев: США уже приняли решение по Гренландии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что США уже приняли решение по Гренландии. Об этом он написал в социальной сети X.
ЕС продолжит выполнять свою роль, в которой его союзники преуспевают: «наблюдать за ситуацией» и показывать двойные стандарты, подчеркнул он. Дмитриев также задался вопросом, ожидает ли Канаду судьба Венесуэлы и Гренландии.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
