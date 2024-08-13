Трамп назвал страну которая обгонит США по ядерным запасам

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Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что Китай может «догнать или даже перегнать» США по объему ядерных арсеналов в будущем.
«Россия и США занимают лидирующие позиции по размеру ядерных арсеналов, тогда как Китай пока отстает. Однако, учитывая стремительное развитие китайской ядерной программы, не исключено, что они смогут догнать или даже превзойти нас в ближайшем будущем», — сказал Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску на платформе соцсети X.Он также отметил, что в случае начала третьей мировой войны использование ядерного оружия будет неизбежно.
«Такое развитие событий приведет к разрушениям, которые человечество еще не видело», — добавил экс-президент.Трамп подчеркнул, что опасность ядерного конфликта представляет собой серьезную угрозу, гораздо более значимую, чем глобальное потепление, которое многие эксперты считают главной угрозой современности.
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Елена Перлова