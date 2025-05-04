Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме в лице Уолтца

Недомогание сербского лидера Александра Вучича связано с резким повышением кровяного давления. Об этом на брифинге заявил врач Драган Динчич. Медик подчеркнул, что на данный момент состояние политика стабилизировалось, оно удовлетворительное, уточнив, что в США Вучич почувствовал кратковременную острую боль.