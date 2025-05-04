Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме в лице Уолтца

Фото: iStock/Vacclav
Госсекретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме в лице экс-советника американского президента по нацбезопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает Bloomberg.
«Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном», — пишет агентство.
Напомним, что Майк Уолтц был уволен с поста советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности. На фоне этого в Госдепе заявили, что у Штатов имеется длинная скамейка запасных на данную должность. Предварительно, новым советником может стать Стивен Миллер.
Читайте также:
CBS: Уолтц отказался от должности посла США в Саудовской Аравии
Дональд Трамп предстал в образе Папы римского
Стало известно, с чем могут столкнуться США уже этим летом
Иван Мусатов