В Белом доме заявили, что встреча Путина и Трампа всё ещё возможна

23 октября 2025, 21:29

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться в дальнейшем. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время регулярного брифинга.