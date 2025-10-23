В Белом доме заявили, что встреча Путина и Трампа всё ещё возможна
Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться в дальнейшем. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время регулярного брифинга.
Она объявила, что встреча между лидерами не снимается с повестки. Трамп и вся его администрация надеются, что она «может произойти когда-нибудь».
По её словам, американская сторона должна быть уверена, что такая встреча принесёт «позитивный результат» и станет «хорошим использованием времени президента Соединённых Штатов».
Ранее Трамп отменил встречу с российским лидером в Будапеште, отметив, что у него сложилось впечатление, будто стороны не достигнут нужной цели. При этом он подчеркнул, что встреча обязательно состоится в будущем. Путин, в свою очередь, заявил, что речь идёт лишь о переносе переговоров.
