Трамп сравнил пожары в Лос-Анджелесе с последствиями ядерного удара

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax сообщил, что ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе больше, чем если бы по нему был нанесен ядерный удар.
По словам республиканского политика, в реальности это намного хуже, чем то, что люди видят по телевизору. Трамп подчеркнул, что трагедию можно было предотвратить, если бы власти штата ранее позаботились об источниках воды.
Напомним, лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, охватили более 16 тысяч гектаров территории. По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома известных личностей, были уничтожены.
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Екатерина Коршунова