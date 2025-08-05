Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином

05 августа 2025, 17:10

Дональд Трамп: встреча с Си Цзиньпином состоится, если КНР и США заключат сделку

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если стороны достигнут соглашения.





В интервью телеканалу CNBC он отметил, что страны «очень близки» к заключению сделки и что у него сложились «очень успешные» отношения с китайским лидером. Трамп подчеркнул, что не инициировал встречу с Си Цзиньпином, как это сообщали некоторые СМИ, но готов к диалогу, если будет достигнута торговая договоренность.





«Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если мы договоримся, встреча состоится до конца года. Если нет — смысла в встрече нет», — добавил Трамп.

