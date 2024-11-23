Трамп выбрал кандидата на пост спецпредставителя по Украине

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, которые ознакомились с планами переходной группы.
Гренелл ранее занимал должность посла США в Германии и временного исполняющего обязанности Директора национальной разведывательной службы США во время первого срока Трампа. Согласно источнику, Гренелл «может сыграть важную роль в усилиях по прекращению конфликта, если его кандидатура будет одобрена».
Отмечается, что Трамп пытался создать новый пост спецпредставителя, посвященный урегулированию конфликта на Украине. В то же время окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Ранее Трамп объявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел, а также на позицию главы национального энергетического совета США. Утверждается, что Совет контролирует рост производства всех источников энергии, в основном традиционных.
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Отмечается, что Трамп пытался создать новый пост спецпредставителя, посвященный урегулированию конфликта на Украине. В то же время окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Ранее Трамп объявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел, а также на позицию главы национального энергетического совета США. Утверждается, что Совет контролирует рост производства всех источников энергии, в основном традиционных.
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Александр Климов