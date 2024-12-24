Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений – Келлог

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений. Об этом заявил будущий спецпосланник главы государства по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.
Он подчеркнул, что новый глава Белого дома стремится добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые смогут обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Трамп осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет довести эту ситуацию до конца.
Келлог заявил, что Трамп в действительности решит этот конфликт мирным путём в относительно скором времени.
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Анастасия Чинкова