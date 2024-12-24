Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений – Келлог

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что РФ нужно приступить к проверке и начать возбуждать гражданские и уголовные дела в рамках передачи Украине первого миллиарда долларов из доходов, полученных от замороженных российских активов на Западе, сообщило издание «Лента.ру».