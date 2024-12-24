В Европе может появиться блок, выступающий за скорое завершение конфликта на Украине

Фото: iStock/Diy13
В Европе в 2025 году сформируется коалиция, которая будет выступать за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Об этом пишет издание Advance.
«Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее», — говорится в статье.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что завершение конфликта на Украине уже в 2025 году не исключено.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте. Он считает, что конфликт на Украине закончится в 2025 году. По его словам, либо он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия.
Читайте также:
Pais: в Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Киева и выхода из конфликта
«Трамп хочет встретиться с Путиным»: стало известно, когда состоится встреча двух лидеров
Меркурис: ЕС хочет удержать США на Украине для усложнения переговоров с РФ
Элина Позднякова