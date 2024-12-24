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Завершение конфликта на Украине уже в 2025 году не исключено. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте. Недавно он предсказал, что кризис на Украине завершится в 2025 году, и допустил, что в итоге одна из сторон будет уничтожена.
Картаполов, комментируя это заявление, отметил, что Орбан знаёт, о чём говорит, поэтому России необходимо уничтожить киевский режим.
Также депутат заявил, что нельзя исключать завершения конфликта на Украине в 2025 году, «всё может быть».
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Картаполов, комментируя это заявление, отметил, что Орбан знаёт, о чём говорит, поэтому России необходимо уничтожить киевский режим.
Также депутат заявил, что нельзя исключать завершения конфликта на Украине в 2025 году, «всё может быть».
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Анастасия Чинкова