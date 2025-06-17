Макрон: Трамп относительно положительно ответил о проекте санкций против РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп относительно положительно отреагировал на проект очередных санкций в отношении РФ. Об этом сообщает Reuters.
«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал Макрон.
При этом ранее Трамп заявлял, что введение санкций стоит бюджету США миллиарды долларов. Если же говорить о России, то президент не спешит с очередным пакетом санкий из-за надежды, что сторонам получится урегулировать конфликт на Украине.